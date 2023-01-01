ФСБ проводит выемку документов в пермском ТЮЗе
В мэрии подтверждают факт проведения оперативных мероприятий
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Во вторник, 31 октября, сотрудники УФСБ по Пермскому краю пришли в пермский ТЮЗ и приступили к выемке документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, оперативников интересует строительство новой сцены МАУК «Театр юного зрителя».
В мэрии подтверждают факт оперативных мероприятий, но других комментариев не дают.
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