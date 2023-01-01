ФСБ проводит выемки документов в офисе КРПК и Агентстве новых технологий Причины проведения оперативных мероприятий не разглашаются Поделиться Твитнуть

Сотрудники ФСБ проводят выемки документов в офисе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и подведомственном краевому минкульту Агентстве новых технологий, об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В краевом министерстве культуры и КРПК проведение оперативных мероприятий пока не комментируют.

Напомним, во вторник, 31 октября, ФСБ провели выемки документов в офисе компании «Северстрой» — подрядчика строительства новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66.

В тот же день в МУП «Пермгорэлектротранс» были задержаны заместитель гендиректора по финансово-экономической деятельности Андрея Волосатых и начальник автопарка Сергей Семушев.





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