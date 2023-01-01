Алёна Бронникова В Перми задержали начальника финансового отдела «Пермгорэлектротранса» Силовики изъяли документы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МУП «Пермгорэлектротранс» 31 октября задержали несколько сотрудников, в том числе заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности Андрея Волосатых. По словам источника telegram-канала «Пермская ЭнЗэшка», задержаны также руководители автобусного подразделения предприятия.

Силовики изъяли документы компании. Задержания связывают с расследованием, которое ведётся в нескольких регионах страны.

«Как сообщили в МУП "Пермгорэлектротранс", на данный момент следственные органы проводят проверку. Предприятие оказывает полное содействие. Кадровые решения могут быть приняты по результатам следственных мероприятий», — рассказали «Новому компаньону» в мэрии.

Во вторник, 31 октября, ФСБ провели оперативные мероприятия в офисе компании «Северстрой». У подрядчика строительства новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66 изъяли документы, их проверяют сотрудники миграционной службы.





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