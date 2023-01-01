Алёна Бронникова «Гормостреконструкция» отремонтирует ещё два подземных перехода в Перми Стоимость контракта составила 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Контракт на ремонт подземных пешеходных переходов на автодороге «Переход Стахановская — Ива» в Мотовилихинском районе Перми МКУ «Пермблагоустройство» подписало с компанией ООО «Гормостреконструкция». Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Согласно размещённым данным, заявку на конкурс подал один участник. Начальная цена контракта не изменилась — МКУ выплатит подрядчику за работы 4 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что подземные переходы по ул. Старцева и ул. Уинской на данном участке дороги требуют ремонта. Помимо отслоения краски и штукатурки, на объектах обнаружены неудовлетворительное состояние крыш лестничных сходов и несоответствие освещения СНИПам. Закончить работы подрядчик должен до 30 ноября 2023 года.

В этом году «Гормостреконструкция» также отремонтировала подземный переход по ул. Уральской в Мотовилихе за 5,2 млн руб. А также приступила к работам по обновлению перехода у Центрального рынка за 2,8 млн руб. Работы на этом объекте также должны завершиться до 30 ноября.





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