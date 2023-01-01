Алёна Бронникова Власти Перми определили подрядчика по ремонту подземного перехода у Центрального рынка Пермская компания выполнит работы за 2,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

МКУ «Пермблагоустройство» подпишет контракт с пермской компанией ООО «Гормостреконструкция» на ремонт подземного пешеходного перехода по ш. Космонавтов в районе Центрального рынка. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, на конкурс заявился только один участник. Стоимость работ по договору составит 2,8 млн руб.

Подрядчик должен будет обновить штукатурный слой и краску на стенах и потолке, заменить перила, люки и ливнеприёмники. Срок работ — с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года.

ООО «Гормостреконструкция» зарегистрировано в 2004 году. По информации СБИС, учредителем и директором является Алексей Патласов. Компания принимала участие в 76 торгах, из них выиграла 54. Основным заказчиком является «Пермблагоустройство». Сейчас ООО «Гормостреконструкция» ведёт работы в подземном переходе в Мотовилихе по ул. Уральской за 5,2 млн руб.





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