На ремонт двух подземных переходов под дорогой Стахановская—Ива в Перми выделено 4 млн рублей Подрядчик должен выполнить работы до конца ноября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермский краевой центр организации закупок объявил аукцион на ремонт подземных пешеходных переходов по ул. Старцева и ул. Уинской на автомобильной дороге «Переход Стахановская — Ива» в Мотовилихинском районе Перми. Сейчас идёт приём заявок, исполнителя должны определить 18 октября, сообщается на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 4 млн 62,6 тыс. руб.

Длина подземного перехода по ул. Уинской составляет 66 м, а на ул. Старцева — 57 м.

В техзадании сказано, что на обоих объектах сейчас наблюдается отслаивание лакокрасочного покрытия, частичное отслаивание штукатурного слоя, выкрашивание раствора из швов между плитами покрытия. Крыши лестничных сходов подземных переходов находятся в неудовлетворительном состоянии, наблюдается полное отсутствие листов из поликарбоната, а также многочисленные граффити. Освещение не соответствует СНИПам.

Ремонт должен быть выполнен до 30 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Перми отремонтирован подземный переход на ул. Уральской. Продолжаются ремонты переходов в районе «Гознака» и Центрального рынка.

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