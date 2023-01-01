Алёна Бронникова Спортивный магазин Desport в Перми объявил о наборе сотрудников «Декатлон» откроется под новым названием не ранее декабря Поделиться Твитнуть

Магазин спортивных товаров Desport в Перми объявил об открытии вакансий. Компания набирает продавцов-консультантов и кассиров. Информация появилась на сайте HH.ru.

Новым сотрудникам предлагают оформление с первого дня работы, гибкий график от 16 часов в неделю, обучение и возможность карьерного роста. Зарплата будет составлять от 38,5 руб.

Напомним, французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года на фоне спецоперации. В Перми магазин по ш. Космонавтов, 393/1 закрылся 26 июня прошлого года. В сентябре компания АРМ приобрела российский бизнес ретейлера и объявила о запуске новой сети спортивных магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планируется запустить в декабре. Замглавы минпромторга РФ Виктор Евтухов подтвердил на Восточном экономическом форуме открытие магазинов новым владельцем компании в этом году.





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