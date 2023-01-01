Максим Артамонов До конца этого года в Перми могут открыть спортивный магазин «Декатлон» Ранее правительственная комиссия одобрила сделку по открытию точек сети по России Поделиться Твитнуть

В этом году новый владелец компании по продаже спортивных товаров «Декатлон» в России откроет магазины сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова на Восточном экономическом форуме.

Точки в России начнут открывать после продажи российского бизнеса новому владельцу. «Декатлон» в РФ планирует купить российская компания АРМ (владеет франшизой Mango). Сделка уже одобрена правительственной комиссией, а в бюджет уплачен обязательный взнос.

Компания «Декатлон» — крупнейший производитель и продавец спортивных товаров. В России магазины компании работают с 2006 года. Строительство первого на территории Пермского края магазина сети началось в 2015 году. Объект находился рядом с гипермаркетом «Метро» в Перми на ш. Космонавтов. Общая площадь объекта составляла 3495 кв. м.

В марте 2022 года на фоне российской спецоперации на Украине ретейлер приостановил работу в России. В январе 2023 года представители компании объявили о поиске покупателя своего бизнеса в России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.