Магазин «Декатлон» в Перми может открыться с названием Desport Торговая точка начнёт работать не ранее декабря Поделиться Твитнуть

Компания АРМ, которая в сентябре приобрела российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport. Первые торговые объекты откроются в декабре, сообщили ТАСС в АРМ.

Как добавили в компании, будущие магазины Desport будут обновлять свой ассортимент по мере поступления новых товаров. Расширение выбора будет осуществляться за счёт создания собственных торговых марок в новой сети магазинов, а также пополнения ассортимента различными известными брендами. Одновременно с этим, Desport планирует запустить онлайн-платформу.

Как поясняют в пресс-службе APM, название новой сети происходит от старофранцузского слова «desport», которое переводится как «развлечение» или «игра». От этого слова произошло множество вариаций слова «спорт» в разных языках.

Ранее рассматривались варианты названия сети, такие как «Десятиборье», «dec.» и «ДК».

Напомним, о том, что новый владелец компании по продаже спортивных товаров «Декатлон» в России откроет магазины сети в этом году, в сентябре на Восточном экономическом форуме подтверждал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года на фоне спецоперации.

В Перми магазин Decathlon по ш. Космонавтов, 393 закрылся 26 июня прошлого года.





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