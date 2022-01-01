В Перми закрылся спортивный магазин Decathlon До 10 июля в пермском магазине французской сети ещё можно сделать возврат товаров Поделиться Твитнуть

В Перми по ш. Космонавтов, 393 закрылся единственный в городе магазин спортивных товаров французской сети Decathlon. Последним днём работы магазина стало 26 июня. Об этом сообщает интернет-издание «Текст».

Когда магазин возобновит работу, администрация Decathlon уточнить не смогла. В компании лишь отметили, что остановка работы магазина и интернет-площадки — временная мера, вызванная трудностями с поставкой товаров, и до 10 июля в пермском магазине можно будет сделать возврат товаров.

Напомним, французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о намерениях приостановить работу своих подразделений в России в конце марта. В начале апреля закрылся пункт выдачи Decathlon по ул. Революции, 13, к. 1 в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.