Decathlon начнёт приостановку работы своих магазинов в Перми с 6 апреля Пока закроется только магазин на ул. Революции Поделиться Твитнуть

Компания Decathlon в России объявила о дате временной приостановки работы своего магазина по ул. Революции, 13, к. 1 в Перми. Он перестанет обслуживать покупателей 6 апреля. Как сообщили в компании, основной причиной решения послужили «внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров».

В Decathlon отметили, что магазин на ш. Космонавтов, 393 и онлайн-магазин на данный момент работают в штатном режиме. О их приостановке компания сообщит дополнительно.

«Decathlon исполнит все обязательства перед своими клиентами в Перми относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Возврат товаров также будет доступен, — говорится в официальном сообщении. — Компания продолжит поддерживать 2500 сотрудников Decathlon в России, выплачивая им зарплату».

Французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о намерениях приостановить работу своих подразделений в России в конце марта.

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