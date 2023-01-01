Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей PERMM подсчитал количество первых посетителей Посмотреть на музей съехались кураторы и художники Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

27 октября, накануне открытия музея PERMM на новом месте, в здании бывшего «Мерседес-Центра» на ул. Крисанова, 4 музей провёл vip-превью, гостями которого стали кураторы, художники и руководители важнейших музеев и культурных институций России.

Новый PERMM посетили Николай Полисский, Катя Бочавар, Антон Белов, Мария Кравцова, Алия Ахмадуллина, Михаил Савченко, Юлия Бычкова, Марина Алексеева, Саша Фролова, Семён Мотолянец и многие другие ключевые фигуры в сфере современного искусства. Особым гостем события стала Анастасия Иванова – директор фонда Cosmoscow, по решению которого музей PERMM получил в этом году статус «Музей года».

Новое пространство музея представили министр культуры Пермского края Алла Платонова и директор музея Наиля Аллахвердиева. Премьерные выставки гостям показали кураторы Арсений Сергеев и Эльмира Минкина и художник Дмитрий Булныгин.

Гостями превью стали около 250 чел.

Более 350 гостей собралось на вернисаж 28 октября. В первый день работы музея, 29 октября, количество посетителей составило около 200 чел. Таким образом, в первые дни после открытия новый PERMM увидели около 700 профессионалов и любителей искусства.

Музей современного искусства PERMM на открытии представил четыре новых проекта: первую часть выставки коллекции «И да, и нет» (16+), проект-исследование пермской музыкальной сцены «Хранители огня» (16+), инсталляцию Дмитрия Булныгина «Баньян» (0+) и «Антиформу №15» (0+) Василия Кононова-Гредина.

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