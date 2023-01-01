Максим Артамонов Руководитель пермской школы № 12 Алевтина Снигирёва избавилась от приставки и.о. Прежний директор Елена Ракинцева покинула свой пост на фоне конфликта вокруг СВО Поделиться Твитнуть

Директор школы № 12 в Перми с углублённым изучением немецкого языка Алевтина Снигирёва стала полноценным руководителем образовательной организации, избавившись от статуса «и.о.».

Изменения произошли также среди заместителей директора. На официальном сайте указано, что одним из завучей стала ранее работавшая в школе № 145 Марина Карпей. На это обратил внимание портал Properm.ru.

С появлением нового руководства за полтора месяца учёбы серьёзных изменений в учебной программе не произошло, сообщает издание со ссылкой на родителей школьников.

Напомним, Снигирёва была назначена исполняющим обязанности директора в конце августа. Перед тем как возглавить эту школу, Снигирёва работала директором образовательного проекта «Частная школа "Январь», а ранее руководила экономической школой № 145.

В августе директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность на фоне идеологического конфликта вокруг российской спецоперации и отказа проводить внеклассные занятия на патриотическую тематику. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. Вслед за ней ушли несколько учителей.

Кроме того, в конце августа из пермской школы № 81 уволились директор и десять педагогов.

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