В Перми из школы № 81 после жалобы уволились директор и десять учителей Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Из пермской школы № 81 уволились директор и десять педагогов, об этом сообщает 59.ru.

Как выяснило издание, конфликт в педколлективе вспыхнул в конце прошлого учебного года. В мае часть педагогов жаловалась в департамент образования на работу директора. А другая часть учителей руководителя поддержала. Была проведена проверка, администрации школы были выданы рекомендации. Однако в июне директор покинула должность по собственному желанию, за лето из учебного заведения уволились также десять учителей.

В департаменте образования заверили, что новый директор уже подобран, и школа должна начать учебный год в обычном режиме. Удалось ли найти замену уволенным учителям, не уточняется.

Ранее сообщалось, что директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность на фоне идеологического конфликта вокруг российской спецоперации. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года.









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