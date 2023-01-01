Департамент образования расторг контракт с директором пермской школы № 12 Еленой Ракинцевой Ранее она не позволила участникам СВО присутствовать на занятиях Поделиться Твитнуть

школа №12 / фото: 2GIS

Руководитель школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность по собственному желанию. Об этом сообщает Properm.ru. Её увольнение произошло в контексте идеологического конфликта.

Начало нового учебного года в пермской школе № 12 с углублённым изучением немецкого языка будет связано с назначением нового директора. В департаменте образования Перми подтвердили, что Елена Ракинцева решила уйти по своему желанию. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. На данный момент функции директора школы возложены на заместителя директора Аллу Зобнину.

Согласно официальному сообщению департамента образования, в настоящее время ведётся процедура согласования кандидатуры нового руководителя.

Напомним, конфликт из-за «Уроков о важном» стал поводом для разговоров о возможном уходе Елены Ракинцевой, идеолога языкового обучения и директора школы. В мае 2023 года представители сообщества «Прикамские витязи» обратились в школу с просьбой провести внеклассные занятия на патриотическую тему, однако им отказали. Директор объяснила, что руководствовалась законом об образовании, который запрещает использование образовательной деятельности для политической агитации.

Позже пользователи интернета обнаружили старую страничку школы в социальных сетях, на которой были сообщения с критикой СВО. Прокуратура проводила проверку на экстремизм.

По данным издания, пост директора языковой школы может занять одна из заместителей директора пермской «Экономической школы № 145».

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