Максим Артамонов У пермской школы №12 появилась фейковая страница в соцсетях с «экстремистскими материалами» Департамент образования обратился в прокуратуру и требует наказать виновных Поделиться Твитнуть

Пресс-служба администрации Перми распространила информацию, что в социальной сети «ВКонтакте» «выявлено сообщество, содержащее материалы экстремистской направленности». Сигнал об этом поступил в городской департамент образования. Сообщество названо МАОУ «СОШ 12» г. Перми. Что это за сообщество и какие конкретно экстремистские материалы содержит, не уточняется.

«Официальным сообществом МАОУ «СОШ 12» г. Перми в социальной сети «ВКонтакте» является сообщество по ссылке: vk.com/schule12perm», — отметили в мэрии.

В связи с этой ситуацией департамент обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законодательством РФ, если будут выявлены нарушения. На вопрос о том, когда именно было выявлено фейковое сообщество и отправлена жалоба в прокуратуру, в пресс-службе администрации сказали: «недавно».

«Новый компаньон» запросил комментарий у одного из администраторов официальной страницы школы во «ВКонтакте». Сообщение было прочитано, но затем была ограничена возможность отправки сообщений.

Поисковик в социальной сети «ВКонтакте» при запросе «МАОУ «СОШ 12» г. Перми» выдаёт только два сообщества: официальную страницу школы №12 и закрытую группу «1А класс МАОУ «СОШ № 12» г. Перми». В закрытой группе — 31 участник.

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