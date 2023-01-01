Максим Артамонов
И.о. директора школы №12 в Перми назначена Алевтина Снигирёва
Прежний руководитель Елена Ракинцева уволилась на фоне конфликта вокруг СВО
Исполняющим обязанности директора школы № 12 в Перми с углублённым изучением немецкого языка стала Алевтина Снигирёва. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
По данным издания, она успешно прошла согласование на должность в краевом минобре.
В администрации Перми «Новому компаньону» подтвердили новое назначение, отметив, что Алевтина Снигирёва приступила к своим обязанностям с 31 августа.
Перед тем как возглавить школу, Снигирёва работала директором образовательного проекта «Частная школа Январь», а ранее руководила экономической школой № 145.
В августе директор школы № 12 в Перми Елена Ракинцева покинула свою должность на фоне идеологического конфликта вокруг российской спецоперации. Трудовые отношения между директором и школой были прекращены 15 августа 2023 года. Вслед за ней ушли несколько учителей.
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