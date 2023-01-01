Максим Артамонов Подписан договор о комплексном развитии территории во Фролах Земельный участок будет осваивать ООО СЗ «Финпроект» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Застройщик «Стройпанелькомплект» подписал договор о комплексном развитии территории на право комплексного развития территории селе Фролы Пермского муниципального округа. Контракт подписан с ООО СЗ «Финпроект» (входит в группу «Стройпанелькомплекта»), сообщили в пресс-службе краевого минимущества.

Чуть больше месяца назад, 14 сентября, был определён победитель в торгах на право КТР во Фролах. Пермского муниципального округа. Им стало ООО «Специализированный застройщик «Финпроект».

Начальная цена лота составляла 14,2 млн руб. Победитель предложил 17,1 млн руб. Общая площадь территории для освоения составляет 11,97 га. На земельном участке разрешено строительство средне- и многоэтажных многоквартирных домов, также исполнитель обязан построить детский сад на 280 мест, обустроить улично-дорожную сеть и провести озеленение территории, предназначенной для общего пользования.

Комплексно развивать эту территории краевые власти решили в июле 2023 года. Срок реализации проекта — семь лет с момента заключения договора. Приём заявок на участие в торгах минимущества объявило в августе.

ООО «СЗ «Финпроект» было учреждено в 2006 году руководителем ООО «СтройПанельКомплект» (СПК) Виктором Суетиным. Директор организации — Лаура Дудник, которая также возглавляет входящие в структуру СПК ООО «СЗ «Летний сад» и ООО «СЗ «Ординский», кроме того, является руководителем и учредителем ещё двух организаций. Выручка СЗ «Финпроект» в 2021 году составила 79 тыс., в 2022-м — 118,9 млн руб., чистая прибыль выросла с 68 до 291,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.