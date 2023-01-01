Алёна Бронникова Во Фролах в течение семи лет реализуют ещё один проект КРТ Общая площадь участка — 11,97 га Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта России

Власти Пермского края планируют застроить ещё один пустующий участок в с. Фролы Пермского муниципального округа площадью 11,97 га. Соответствующее распоряжение о реализации комплексного развития территории (КРТ) появилось на сайте правительства региона.

Предельный срок на осуществление проекта будет установлен на семь лет со дня заключения договора с подрядчиком, которого определят по результатам торгов. Земельный участок будет предоставлен в аренду для застройки без торгов.

Согласно приложению к распоряжению правительства, на участке комплексного развития возможна многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка. Высотная — до 15 этажей, в том числе с одним подземным этажом, процент застройки будет определён в документации по планировке. Максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов — 11 тыс. кв. м на 1 га. Предельные параметры среднеэтажной жилой застройки определены максимальной высотой в 9 этажей, в том числе одним подземным, максимальный показатель суммарной поэтажной площади наземной части домов — 6 тыс. кв. м на 1 га. На территории могут быть построены садик и школа, магазины и площадка для занятий спортом.

Участок находится рядом с территорией, застраиваемой также по программе КРТ, где возводится ЖК «Новая Пермь».

В конце марта стало известно, что минимущества получило документы по застройке д. Паздерино Пермского муниципального округа, которая находится неподалёку от с. Фролы. На земельном участке площадью 3,78 га планируется построить жилой комплекс из частных домов.





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