Алёна Бронникова Минимущества Пермского края получило документы по застройке Паздерино После утверждения проект пройдёт публичные слушания Поделиться Твитнуть

Паздерино / фото: минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья получило документацию по планировке территории (ДПТ) в д. Паздерино Пермского округа, сообщает пресс-служба ведомства. По информации, размещённой на официальном сайте, ДПТ подготовлена с учётом всех требований.

На земельном участке площадью 3,78 га планируется построить жилой комплекс из частных домов. Проект предусматривает детскую площадку и небольшой продуктовый магазин. Дома будут разделять деревянные заборы средней высоты, а вдоль широких тротуаров будут высажены живые изгороди.

В октябре 2022 года краевые власти инициировали аукцион на право комплексного развития территории в д. Паздерино. Победителем конкурса стал пермский застройщик ООО «Дельта-Партнёр». Контракт был заключён на сумму 2,8 млн руб., проект должен быть реализован в течение пяти лет.

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