Торги на право комплексного развития территории во Фролах пройдут 14 сентября
Приём заявок от участников уже начался
Минимущества Пермского края объявило приём заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в селе Фролы Пермского МО, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Заявки на участие принимаются до 9 сентября, сами торги пройдут 14 сентября.
Напомним, что решение о комплексном развитии данной территории общей площадью почти 12 га правительство региона приняло в июле 2023 года.
В проекте договора предусмотрена средне- и многоэтажная жилая застройка, строительство улично-дорожной сети и дошкольного образовательного учреждения на 280 мест.
Срок реализации проекта — семь лет с момента заключения договора.
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