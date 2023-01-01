Торги на право комплексного развития территории во Фролах пройдут 14 сентября Приём заявок от участников уже начался Поделиться Твитнуть

Публичная кадастровая карта России

Минимущества Пермского края объявило приём заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в селе Фролы Пермского МО, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Заявки на участие принимаются до 9 сентября, сами торги пройдут 14 сентября.

Напомним, что решение о комплексном развитии данной территории общей площадью почти 12 га правительство региона приняло в июле 2023 года.

В проекте договора предусмотрена средне- и многоэтажная жилая застройка, строительство улично-дорожной сети и дошкольного образовательного учреждения на 280 мест.

Срок реализации проекта — семь лет с момента заключения договора.

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