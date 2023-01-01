Алёна Бронникова Победителем торгов на право развития территории во Фролах стала компания «СтройПанельКомплект» Земельный участок реализован за 17,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сайт "Сбербанк-АСТ"

Минимущества Пермского края 14 сентября определило победителя в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) в селе Фролы Пермского муниципального округа. Согласно информации, опубликованной на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ», контракт будет заключён с ООО «Специализированный застройщик «Финпроект».

Начальная цена лота составляла 14,2 млн руб. Победитель предложил 17,1 млн руб.

Общая площадь составляет 11,97 га. На территории разрешено строительство средне- и многоэтажных многоквартирных домов, также исполнитель обязан построить детский сад на 280 мест, обустроить улично-дорожную сеть и провести озеленение территории, предназначенной для общего пользования.

Напомним, решение о комплексном развитии данной территории правительство региона приняло в июле 2023 года. Срок реализации проекта — семь лет с момента заключения договора. Приём заявок на участие в торгах минимущества объявило в августе.

По данным checko.ru, ООО «СЗ «Финпроект» было учреждено в 2006 году руководителем ООО «СтройПанельКомплект» (СПК) Виктором Суетиным. Директор организации — Лаура Дудник, которая также возглавляет входящие в структуру СПК ООО «СЗ «Летний сад» и ООО «СЗ «Ординский», кроме того, является руководителем и учредителем ещё двух организаций. Выручка СЗ «Финпроект» в 2021 году составила 79 тыс., в 2022-м — 118,9 млн руб., чистая прибыль выросла с 68 до 291,4 млн руб.





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