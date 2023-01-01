Максим Артамонов Думский комитет по инвестициям поддержал передачу ТЮЗа в краевую собственность Учреждение культуры планируется сделать региональным с 1 января 2024 года Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Члены комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами на заседании 18 октября рассмотрели вопрос о разрешении безвозмездной передачи МАУК «Пермский театр юного зрителя» из муниципальной собственности в краевую. С докладом по этой теме выступил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин.

По его словам, передача учреждения культуры «позволит увеличить количество зрителей, расширить репертуар спектаклей, а также снизить нагрузку на бюджет» в связи с введением в эксплуатацию здания по ул. Пермской, 66 (малая сцена театра).

«За счёт передачи в краевую собственность и возобновления гастролей на территории Пермского края удастся охватить большую часть населения, снижая тем самым уровень социального напряжения и формируя позитивный образ происходящих в стране преобразований», — сказал Головин.

В итоге пять членов комитета поддержали проект решения, а один выступил против.

Этот вопрос депутаты Пермской городской думы рассмотрят на ближайшей пленарке 24 октября. Если решение будет поддержано, то передача состоится 1 января 2024 года.

Напомним, в конце мая губернатор Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья.

Вместе со строительством новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66 идёт реконструкция всего квартала, в том числе и действующего корпуса театра.

Малая сцена ТЮЗа вместимостью 200 чел. — один из инфраструктурных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Она расположилась на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». Новое здание воссоздаёт его исторический облик. Общая площадь трёхэтажного здания, включая подземный этаж, составит 4,4 тыс. кв. м.

После завершения всех работ здания старого и нового корпусов ТЮЗа будут объединены в единый ансамбль. Помимо воссозданного корпуса, в театральном комплексе появится выставочная зона и зона отдыха.

Ожидается, что первый спектакль на новой сцене ТЮЗа пройдёт уже в начале декабря.

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