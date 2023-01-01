Максим Артамонов Пермские власти выразили соболезнования родным и близким погибшей альпинистки Оленёвой Она погибла в горах Непала Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого минспорта

Министерство физической культуры и спорта Пермского края от имени спортивной общественности региона выразило соболезнования родным и близким 37-летней альпинистки Надежды Оленевой, которая погибла в Непале при совершении восхождения на Дхаулагири. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта

Надежда Оленёва пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Происшествие случилось около 11:25 по непальскому времени, когда группа российских спортсменов из трёх человек (в связке с Оленёвой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле. Позже стало известно, что она погибла. Роман Абилдаев и Расим Кашапов спустились в базовый лагерь, разбитый на высоте 4600 м.

Тело спортсменки искали с помощью вертолёта. Однако работы вертолётной эвакуации были прекращены по погодным условиям, а также после схода лавин, изменивших снежно-ледовый рельеф на месте предполагаемого нахождения альпинистки.

Надежда Оленёва родилась 19 ноября 1985 года в Перми. Она была чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма, инструктором альпинизма II категории, обладательницей жетона «Спасение в горах» и членом сборной России.

В 2021 году организовала проект «Mountain Guru» — всероссийскую школу альпинизма, скалолазания и ледолазания, программы которой охватывали весь спектр альпинистской подготовки.

С 2006 года она совершила более 200 восхождений. В 2019 году заняла третье место на чемпионате России в высотно-техническом классе, а в следующем году стала обладательницей серебряной медали в скальном классе. В 2022-м выиграла национальное первенство в высотно-техническом классе при восхождении на пик Королева по Северной стене (Киргизия) — 5816 м.

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