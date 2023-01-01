Максим Артамонов В прокуратуре Пермского края рассказали о причине смерти рабочего на руднике Он отравился вредными веществами Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, причиной гибели работника в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Березниках стало отравление вредными веществами. Сейчас ведомство и следователи СК проводят проверку в связи с происшествием.

В ведомстве уточнили, что на место ЧП выехал прокурор Березников Нияз Мусабиров.

Во ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных за охрану труда лиц.

Напомним, происшествие в шахте на Усть-Яйвинском руднике случилось поздним вечером 11 октября. Во время работ в одном из стволов шахты произошёл выброс газа и обрушение породы. В тот момент в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второго же работника подняла из шахты горно-спасательная команда, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он скончался.

Сообщалось, что в момент ЧП в шахте находились 83 человека. После инцидента была начата эвакуация шахтёров.

После происшествия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и пресс-служба «Уралкалия» выразили соболезнования родным и близким погибшего. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.

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