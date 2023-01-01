Максим Артамонов Следком по региону начал проверку по факту ЧП на руднике в Пермском крае Во время происшествия погиб работник «Уралкалия» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю организовал доследственную проверку по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть работника ПАО «Уралкалий». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным СК, поздним вечером 11 октября во время работ в одном из стволов шахты произошёл выброс газа и обрушение породы. В тот момент в шахте находились двое рабочих. Один из них сообщил о происшествии и самостоятельно поднялся из шахты. Второго же работника подняла из шахты горно-спасательная команда, но, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он скончался.

В ведомстве также пояснили, что проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего, опрошены очевидцы и запрошена интересующая следствие документация. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в момент ЧП в шахте находились 83 человек. После инцидента была начата эвакуация шахтёров.

После происшествия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и пресс-служба «Уралкалия» выразили соболезнования родным и близким погибшего. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.









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