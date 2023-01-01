Максим Артамонов При обрушении шахты в Пермском крае погиб человек Происшествие случилось на Усть-Яйвинском руднике Поделиться Твитнуть

Усть-Яйвинский рудник / фото: novelsip.com

В ночь на 12 октября обрушилась крыша в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. В результате происшествия погиб один человек. Других пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, 12 октября в 00:08 в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники.

По данным МЧС, в момент ЧП в шахте находились 83 чел. После инцидента была начата эвакуация шахтёров. На месте обрушения работают 27 спасателей и восемь единиц техники.

Отмечается, что происшествие не повлияло на работу предприятия.

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