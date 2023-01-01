Максим Артамонов «Уралкалий» прокомментировал происшествие на Усть-Яйвинском руднике в Березниках Сегодня ночью там погиб шахтёр Поделиться Твитнуть

В пресс-службе предприятия «Уралкалий» прокомментировали происшествие на Усть-Яйвинском руднике, где минувшей ночь погиб один из рабочих .

Сообщается, что 11 октября 23:16 в произошло газодинамическое явление с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника.

"Был задействован план ликвидации аварии, проведена эвакуация персонала. Один сотрудник компании скончался», — отметили в пресс-службе предприятия.

Родным и близким погибшего сотрудника компания выразила соболезнования. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.

Сейчас производственные объекты компании работают в обычном режиме. Обстоятельства происшествия расследует специально созданная комиссия.

Напомним, 12 октября в 00:08 в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники.

В момент ЧП в шахте находились 83 чел. После инцидента была начата эвакуация шахтёров.

После происшествия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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