Максим Артамонов
«Уралкалий» прокомментировал происшествие на Усть-Яйвинском руднике в Березниках
Сегодня ночью там погиб шахтёр
В пресс-службе предприятия «Уралкалий» прокомментировали происшествие на Усть-Яйвинском руднике, где минувшей ночь погиб один из рабочих .
"Был задействован план ликвидации аварии, проведена эвакуация персонала. Один сотрудник компании скончался», — отметили в пресс-службе предприятия.
Родным и близким погибшего сотрудника компания выразила соболезнования. Его семье пообещали оказать необходимую помощь.
Сейчас производственные объекты компании работают в обычном режиме. Обстоятельства происшествия расследует специально созданная комиссия.
Напомним, 12 октября в 00:08 в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники.
В момент ЧП в шахте находились 83 чел. После инцидента была начата эвакуация шахтёров.
После происшествия губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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