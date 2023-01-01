Максим Артамонов Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал обрушение шахты в Березниках ЧП случилось минувшей ночью на Усть-Яйвинском руднике Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В связи с гибелью шахтёра в камере камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в Березниках губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал чрезвычайное происшествие. В своём telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего горняка.

По словам Махнина, спасатели сработали оперативно и эвакуировали людей, и они находятся сейчас в безопасности. Врачи на месте оказали всю необходимую помощь.

«К сожалению, погиб один человек — машинист выемочной машины. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас рудник продолжает работу в штатном режиме», — написал Махонин.

Напомним, 12 октября в 00:08 в оперативную дежурную смену поступило сообщение об обрушении кровли в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты в городском округе Березники.

В момент ЧП в шахте находились 83 человека, один из них погиб. После инцидента была начата эвакуация шахтёров. На месте обрушения работают 27 спасателей и восемь единиц техники.

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