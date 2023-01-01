Максим Артамонов В Перми прокуратура начала проверку после обрушения лифта с людьми в больнице Происшествие случилось сегодня утром Поделиться Твитнуть

После происшествия с упавшим лифтом в Перми прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил». На место происшествия выехала заместитель прокурора района Светлана Ошева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техсостояние оборудования.

Напомним, инцидент с лифтом произошёл 10 октября около 9.00 утра в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в Орджоникидзевском районе Перми. При движении лифт сорвался и рухнул вниз. В момент происшествия в кабине находились 14 человек, из которых трое получили травмы, они были доставлены в травматологическое отделение.

После происшествия краевой минздрав начал проверку. В администрации больницы после ЧП сообщили, что лифт прошёл все необходимые освидетельствования, действует договор с подрядчиком на его обслуживание. Кроме того, следком по региону возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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