Одну из улиц Соликамска могут переименовать в честь Виктора Баранова Почётный гражданин города скончался в сентябре Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Соликамске проходят общественные обсуждения предложения трудовых коллективов АО «Соликамскбумпром», АО «Транспорт», ООО «Соликамская ТЭЦ» о присвоении одной из улиц города имени почётного гражданина Соликамска, Пермского края и России Виктора Баранова. Как уточнили в местной администрации, предлагается переименовать улицу Коммунистическую.

На официальной странице администрации ВКонтакте проводится голосование. Своё мнение высказали уже более 1,5 тыс. чел. Пока около 70% переименование улицы не поддерживают. Голосование продлится до 22 октября.

В комментариях люди предлагают присвоить имя Баранова одной из новых улиц города или поставить ему бюст, и не трогать ул. Коммунистическую, «потому что это история». Другие отмечают, что переименование улиц слишком затратное мероприятие, и предлагают направить деньги на более актуальные городские нужды (решить вопрос с автобусом №5 или купить оборудование для новой баклаборатории).

Напомним, депутат Законодательного собрания Пермского края и президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов скончался в сентябре этого года.

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