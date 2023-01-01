Скончался президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов Он также был депутатом Заксобрания региона Поделиться Твитнуть

Виктор Баранов

Иван Петров

Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. Причина смерти не называется.

Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске, в 1976 году окончил Уральский лесотехнический институт по специальности "инженер-механик ЦБП". С 1976 по 1978 год работал начальником лаборатории вибродиагностики Соликамского ЦБК. В 1988 году стал главным инженером предприятия, а в 1990-м — директором Соликамского ЦБК. В 1996 году занял пост президента компании.

В 1998 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ». В 2005 году за успехи и многолетнюю добросовестную работу Баранов был награждён Орденом дружбы. Он почётный гражданин Пермского края, Чердынского района и Соликамска.

Он был депутатом Заксобрания Пермской области третьего созыва (2001-2006) и депутатом Законодательного собрания Пермского края первого (2006-2011), второго (2011-2016) третьего (2016-2021) и четвёртого (2021-2026) созывов. Был членом фракции «Единая Россия» и входил в комитет по промышленности, экономической политике и налогам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.