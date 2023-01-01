Скончался президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов
Он также был депутатом Заксобрания региона
Скончался депутат Законодательного собрания Пермского края, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента. Причина смерти не называется.
Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске, в 1976 году окончил Уральский лесотехнический институт по специальности "инженер-механик ЦБП". С 1976 по 1978 год работал начальником лаборатории вибродиагностики Соликамского ЦБК. В 1988 году стал главным инженером предприятия, а в 1990-м — директором Соликамского ЦБК. В 1996 году занял пост президента компании.
В 1998 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ». В 2005 году за успехи и многолетнюю добросовестную работу Баранов был награждён Орденом дружбы. Он почётный гражданин Пермского края, Чердынского района и Соликамска.
Он был депутатом Заксобрания Пермской области третьего созыва (2001-2006) и депутатом Законодательного собрания Пермского края первого (2006-2011), второго (2011-2016) третьего (2016-2021) и четвёртого (2021-2026) созывов. Был членом фракции «Единая Россия» и входил в комитет по промышленности, экономической политике и налогам.
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