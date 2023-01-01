Алёна Бронникова В больнице Соликамска объявили о закрытии баклаборатории Все материалы для проведения анализов будут направляться в Березники Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жители Соликамска пожаловались на закрытие в городской больнице бактериологической лаборатории. В минздраве Пермского края «Новому компаньону» объяснили причину такого решения.

Информация о закрытии появилась в telegram-канале «СлуховойАнализатор». Подписчики выразили обеспокоенность тем, что в связи с закрытием лаборатории в Соликамске им придётся ездить в Березники или отправлять материалы на исследование в Пермь.

Однако в минздраве сообщили, что заборные пункты в Соликамске останутся, и местным жителям не придётся ездить для этого в соседний город. При этом скорость получения результатов анализов только увеличится. Они будут готовы в течение 24 часов.

«В рамках создания трёхуровневой системы микробиологических лабораторий, которая позволяет сократить время лабораторных исследований до 24 часов, планируется модернизация и дооснащение существующей лаборатории в Краевой больнице им. Вагнера (Березники). Две такие лаборатории уже работают в Перми», — рассказали в ведомстве.

Закрытие лаборатории в Соликамской больнице объяснили тем, что на сегодня она устарела и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.





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