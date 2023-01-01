Алёна Бронникова
В больнице Соликамска объявили о закрытии баклаборатории
Все материалы для проведения анализов будут направляться в Березники
Жители Соликамска пожаловались на закрытие в городской больнице бактериологической лаборатории. В минздраве Пермского края «Новому компаньону» объяснили причину такого решения.
Информация о закрытии появилась в telegram-канале «СлуховойАнализатор». Подписчики выразили обеспокоенность тем, что в связи с закрытием лаборатории в Соликамске им придётся ездить в Березники или отправлять материалы на исследование в Пермь.
Однако в минздраве сообщили, что заборные пункты в Соликамске останутся, и местным жителям не придётся ездить для этого в соседний город. При этом скорость получения результатов анализов только увеличится. Они будут готовы в течение 24 часов.
«В рамках создания трёхуровневой системы микробиологических лабораторий, которая позволяет сократить время лабораторных исследований до 24 часов, планируется модернизация и дооснащение существующей лаборатории в Краевой больнице им. Вагнера (Березники). Две такие лаборатории уже работают в Перми», — рассказали в ведомстве.
Закрытие лаборатории в Соликамской больнице объяснили тем, что на сегодня она устарела и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.