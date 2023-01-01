Музей «Мотовилихи» выставят на продажу без лишнего имущества В покупке актива заинтересованы краевые власти Поделиться Твитнуть

музей ПАО «Мотовилихинские заводы»

Константин Долгановский

Из лота по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы» исключат соседний земельный участок площадью 9,3 тыс. кв. м, а также бюро пропусков и другие объекты недвижимости. В лоте останется только имущество самого музея (одноэтажное здание площадью более 780 кв. м и экспонаты на открытой площадке), а также земельный участок под ними. Таким образом, конкурсный управляющий ПАО Андрей Берсенев изменил подход к реализации имущества музея предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее, как писал «Новый компаньон», организатор торгов настаивал, что здание бюро пропусков с пристройками входит в музейный комплекс и используется для нужд музея. По его мнению, оно является объектом, формирующим историко-архитектурную среду достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода» и расположено рядом с музеем, а земельный участок под бюро пропусков входит в границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода». И поэтому все эти объекты включались в единый «музейный» лот.

Напомним, непрофильное имущество предприятия выставлялось на торги три раза. В последний раз начальная цена лота на аукционе составляла 107,5 млн руб. Он был отменён в начале года по жалобе в ФАС от АНО «Агентство новых технологий» (связано с региональным министерством культуры).

По мнению представителей АНТ, имущество — музейный комплекс с объектами культурного наследия и иное имущество (здание бюро пропусков с пристройками) должно реализоваться разными лотами, в том числе разными процедурами — музейный комплекс с объектами культурного наследия должен продаваться через конкурс, иное имущество — путём аукциона.

Подача жалобы также была связана с риском выкупа имущества в руки неких бизнесменов, будто бы собирающихся демонтировать экспонаты и застроить площадку объектами, не связанными с музейной деятельностью. Об этом, в частности, говорил на встрече с редакторами СМИ губернатор Дмитрий Махонин.

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