Музей «Мотовилихи» выставят на продажу без лишнего имущества
В покупке актива заинтересованы краевые власти
Из лота по продаже имущества музея ПАО «Мотовилихинские заводы» исключат соседний земельный участок площадью 9,3 тыс. кв. м, а также бюро пропусков и другие объекты недвижимости. В лоте останется только имущество самого музея (одноэтажное здание площадью более 780 кв. м и экспонаты на открытой площадке), а также земельный участок под ними. Таким образом, конкурсный управляющий ПАО Андрей Берсенев изменил подход к реализации имущества музея предприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее, как писал «Новый компаньон», организатор торгов настаивал, что здание бюро пропусков с пристройками входит в музейный комплекс и используется для нужд музея. По его мнению, оно является объектом, формирующим историко-архитектурную среду достопримечательного места «Посёлок Мотовилихинского завода» и расположено рядом с музеем, а земельный участок под бюро пропусков входит в границы территории объекта культурного наследия «Посёлок Мотовилихинского завода». И поэтому все эти объекты включались в единый «музейный» лот.
Напомним, непрофильное имущество предприятия выставлялось на торги три раза. В последний раз начальная цена лота на аукционе составляла 107,5 млн руб. Он был отменён в начале года по жалобе в ФАС от АНО «Агентство новых технологий» (связано с региональным министерством культуры).
По мнению представителей АНТ, имущество — музейный комплекс с объектами культурного наследия и иное имущество (здание бюро пропусков с пристройками) должно реализоваться разными лотами, в том числе разными процедурами — музейный комплекс с объектами культурного наследия должен продаваться через конкурс, иное имущество — путём аукциона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.