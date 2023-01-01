Максим Артамонов В Добрянке снят карантин по бешенству животных Глава Прикамья подписал соответствующий указ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Ограничения вводились 18 июля.

В конце августа был снят карантин по бешенству животных, который вводился с 16 июня на территории садоводческого товарищества (СТ) «Мичуринец».

Ранее был также отменён карантин по бешенству животных в СНТ «Верхняя Полазна» (вводился в начале лета). На территорию этого товарищества проникла бешеная лиса и бросалась на людей.

Впервые в этом году карантин по бешенству животных был введён в мае — в Чернушинском округе. Там женщину покусала енотовидная собака.

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