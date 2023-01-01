Ещё в одной территории Добрянского округа Прикамья снят карантин по бешенству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отдельной территории Добрянского городского округа с 28 августа снят карантин по бешенству животных. Указ об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Речь идёт о карантине, который 16 июня вводился на территории садоводческого товарищества (СТ) «Мичуринец».

Ранее карантин по бешенству животных был снят в СНТ «Верхняя Полазна» (вводился в начале лета). На территорию этого товарищества проникла бешеная лиса и бросалась на людей.

Напомним, в мае карантин по бешенству также вводился в Чернушинском округе. Там женщину покусала бешеная енотовидная собака.

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