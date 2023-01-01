Максим Артамонов В Добрянке снят карантин по бешенству животных Губернатор Прикамья подписал соответствующий указ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отдельной территории Добрянского городского округа с 18 августа снят карантин по бешенству животных. Указ об этом подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В начале июня карантин вводился в СНТ «Верхняя Полазна», на территорию которого проникла бешеная лиса и там бросалась на людей. Зверя удалось обезвредить.

Кроме того, с 16 июня карантин по бешенству вводился на территории садоводческого товарищества (СТ) «Мичуринец» в Добрянском округе.

СНТ «Геофизик» и часть Полазны в границах ул. 9 Мая, Моховского переулка, ул. Космонавтов, переулка Мичурина, ул. Камской и Ясного переулка были признаны неблагополучными по бешенству территориями. Во время карантина эти участки было запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлечённого к ликвидации очага. Действовал также запрет на ввоз и вывоз животных, охоту и прочие мероприятия.

Напомним, в мае карантин по бешенству животных был объявлен также в Чернушинском округе. Там женщину покусала енотовидная собака.

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