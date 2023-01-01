В Добрянском округе Прикамья зафиксирована вспышка бешенства Указом губернатора на территории объявлен карантин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 2 июня, губернатор Пермского края подписал указ об установлении карантина по бешенству животных на отдельной территории Добрянского округа. Документ опубликован на сайте правительства.

Эпизоотическим очагом по бешенству определён земельный участок на территории СНТ «Верхняя Полазна», а всё СНТ признано неблагополучным по бешенству пунктом.

На период карантина территорию запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлеченного к ликвидации очага. Запрещён ввоз и вывоз животных, охота и пр. мероприятия. Срок карантина пока не поределён.

Ранее администрация Добрянского округа разместила информацию, что на территорию частного земельного участка проникла бешеная лиса, которая бросалась на людей. Зверя удалось обезвредить.

Напомним, это уже не первый случай бешенства в Пермском крае в 2023 году. В мае картнтин по этому заболеванию был объявлен в Чернушинском округе. Там женщину покусала бешеная енотовидная собака.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.