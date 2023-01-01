В Чернушинском округе Прикамья ввели карантин по бешенству животных Ограничительные меры начали действовать в селе Трушники Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чернушинского городском округе Пермского края на территории личного подсобного хозяйства в с. Трушники вводится карантин по бешенству животных. Соответствующий указ на основании постановления и.о. начальника Госветинспекции Прикамья подписал губернатор Дмитрий Махонин.

При этом всё село объявлено неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Для предотвращения распространения заболевания запрещается посещение территории, ввоз, вывоз и убой скота, проведение ярмарок выставок, охоты и пр.

Ограничительные мероприятия будут действовать до снятия карантина, сроки которого не определены. Контроль исполнения указа возложен на заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края.









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