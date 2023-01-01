Максим Артамонов В Прикамье на женщину напала енотовидная собака Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает Поделиться Твитнуть

На территории Чернушки на женщину напала енотовидная собака. После инцидента животное отправили в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство. Об этом сообщили в пресс-службе Чернушинского округа на официальной странице ВКонтакте.

«Пострадавшая направлена в больницу для проведения курса антирабической вакциной», — пояснили местные власти.

В пресс-службе краевого минздрава «Новому компаньону» сообщили, что женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь. «Она отпущена на амбулаторное лечение», — отметили в ведомстве.

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) — хищник из семейства Псовые. Это саморасселяющийся вид, который предпочитает влажные луга с заболоченными низинами, заросшие поймы рек и приречные леса с густым подлеском. Численность енотовидной собаки на территории Пермского края составляет 2500-2800 особей.





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