Олег Антонов В Добрянском округе Прикамья снова ввели карантин по бешенству животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории садоводческого товарищества (СТ) «Мичуринец» в Добрянке указом губернатора Пермского края от 16 июня введён карантин по бешенству животных. Документ опубликован на портале деловой информации.

Эпизоотическим очагом по бешенству определён земельный участок на территории СТ, а всё товарищество, а также СНТ «Геофизик» и часть Полазны в границах ул. 9 Мая, Моховского переулка, ул. Космонавтов, переулка Мичурина, ул. Камской и Ясного переулка признаны неблагополучными по бешенству территориями.

На период карантина данные участки запрещено посещать посторонним лицам, кроме ветеринаров и персонала, привлечённого к ликвидации очага. Запрещён ввоз и вывоз животных, охота и прочие мероприятия. Срок карантина не определён.

Ранее, в начале июня, карантин вводился в СНТ «Верхняя Полазна», на территорию которого проникла бешеная лиса и там бросалась на людей. Зверя удалось обезвредить.

Напомним, в мае карантин по этому заболеванию был объявлен в Чернушинском округе. Там женщину покусала бешеная енотовидная собака.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.