Максим Артамонов Фестиваль «Просвет» в Перми состоится на месяц позже Его проведут в первой половине декабря Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Городской фестиваль мультимедиа искусства «Просвет», который в этом году станет частью программы «Пермь-300», пройдёт на месяц позже — в первой половине декабря 2023 года. Ранее планировалось, что он пройдёт 3 и 4 ноября. Об этом сообщили организаторы в telegram-канале «Пермь-300. Всё реально!».

По словам продюсера «Просвета» Андрея Михайловского, многие из креативных и технических команд, участие которых планировалось в фестивале, будут задействованы на открытии выставки «Россия» на ВДНХ 4 ноября.

«Наш фестиваль — один из немногих в России фестивалей медиаискусства и света. Это значимое событие для художников и технических команд, которые делятся со зрителями и коллегами творчеством и новыми разработками. Мы не можем проводить «Просвет» в отсутствие многих участников, помогающих сделать яркое открытие масштабной выставки», — рассказал Михайловский.

Масштаб и концепция фестиваля останутся теми же, говорят организаторы.

Напомним, первый фестиваль света «Просвет» прошёл в Перми осенью 2019 года и собрал свыше 25 тыс. зрителей, на следующий год он состоялся в декабре. На протяжении двух лет его участниками становились ведущие российские художники и студии, локациями были фасад Театра оперы и балета, цеха социокультурного пространства «Завод Шпагина», Кунгурская пещера, цирк, планетарий и телебашня. В этом году авторы проекта планируют представить новые интересные пространства.

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