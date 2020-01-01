Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Разгоняя мрак Фоторепортаж с пермского фестиваля «Просвет» Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Неоднократно перенесённый по срокам фестиваль света «Просвет» прошёл аккурат накануне самого короткого дня в году — 21 декабря. Получилось символично. Словно язычники, медиахудожники дружно разгоняли мрак, словно шаманы, призывали солнце. Сравнение не случайное: в этом году участники фестиваля активно обращались к древности и языческой мифологии Прикамья.

К тому же «Просвет», прошедший, вопреки первоначальным планам, в предновогоднее время, удачно вписался в уличную иллюминацию: иногда непонятно было, где здесь фестиваль, а где — просто праздничная подсветка.

Виктор Михалев

Состоящий из очень разных работ, «Просвет» представляет собой удивительный сплав высоких технологий и детского простодушия; этакий гибрид фестиваля современного искусства и праздника света в Лионе. Что это — высоколобое искусство XXI века или аттракцион для самых маленьких? Было и то и другое, а некоторые экспонаты совмещали эти несовместимые начала.

Так, медиааттракцион на телебашне РТРС, созданный командой Lite Light, — это, конечно, никакое не искусство и не претендует на это. Суть проекта в том, что, если провести рукой над светящимся столбиком у подножия башни, по ней забегают огоньки. Забавно, особенно для малышей, и, конечно, трудоёмко для тех, кто всё это на башне монтировал. И всё.

Из этого же ряда — инсталляция FACE-ID4000 команды InteractiveDep, где лица зрителей проецировались на фасад театра оперы и балета, и отчасти — «Камера» Нели Старковой, где использовался тот же приём.

Виктор Михалев

А вот инсталляция In To студии Sila Sveta — это и то и другое: и завораживающее световое панно, достойное самых именитых участников проекта (у Sila Sveta есть экспонаты в музее Метрополитен в Нью-Йорке, например), и развлечение для самых простодушных: элементы инсталляции взаимодействуют с посетителями — огоньки за ними гоняются, собираются у ног, а те из гостей, кто проявит терпение, будут вознаграждены — для них откроется портал в иную реальность.

На «Просвете» не так много объектов, что понятно: всё это трудоёмко, дорого и сложно, — но даже по этому небольшому количеству экспонатов можно сделать некоторые выводы. Очень хочется сказать: поменьше текста! Тексты, как показывает фестиваль, такому искусству противопоказаны. Псевдоглубокомысленные рассуждения о Мировой Душе, достойные пера Константина Треплева, или ритмизированная проза, живо напоминающая «Песню о Буревестнике», упрощают и даже опошляют световые шоу. Гораздо глубже и сильнее — произведения, где текста нет, не предвидится и быть не может.

Виктор Михалев

Инсталляция Row коллектива Tundra — завораживающая, стерильно яркая, не постижимая человеческим умом жизнь геометрических фигур; инопланетный, магический и слегка страшноватый Cocoon от коллаборации SIGNATURA х -.618 и Black Sunday дуэта 404.zero могли бы составить честь любому музею современного искусства в России или за рубежом. Почему в программе фестиваля эти прекрасные творения, опережающие XXI век, совместились с той же назойливо-психотерапевтической «Камерой», сказать сложно.

Отчасти объясняет это концепция, которую куратор фестиваля Влад Александров сформулировал в интервью на сайте newsko.ru: «Мы знакомим зрителей с качественным современным искусством в доступной форме». Если бы программа состояла только из творений, подобных трём вышеперечисленным, о доступности говорить вряд ли было бы уместно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.