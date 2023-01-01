Алёна Бронникова Осенью в Пермь вернётся световой фестиваль «Просвет» Принять участие смогут претенденты из любого города и с любым опытом Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Спустя два года в Пермь возвращается городской фестиваль мультимедиа искусства «Просвет». В этом году он станет частью программы «Пермь 300». На сайте юбилея сообщается, что даты проведения уже определены, мероприятие состоится 4 и 5 ноября.

Конкурс по отбору участников фестиваля в 2023 году будет открытым, работы смогут представить как известные студии и ведущие авторы, так и начинающие художники. Заявки могут оставить все желающие с любым опытом на сайте мероприятия.

«В год юбилея нам важно дать возможность пермским художникам с любым опытом в медиаискусстве поработать с сильнейшими авторами и техническими командами. В свою очередь для именитых команд участие в уже третьем фестивале «Просвет» становится возможностью показать свои новые работы и лучшие задумки для горожан, туристов и профессиональной публики, приезжающей в Пермь специально», — поделился продюсер фестиваля, руководитель креативного агентства GS Team Андрей Михайловский.

Темой фестиваля станет «Искусство будущего». Художники поразмышляют о том, что ждёт человечество, и постараются сформировать образ будущего.

«Каким оно будет и что нас там ждет? Цифровые аватары и метавселенные? NFT-искусство? Или искусственный интеллект, который станет главным художником новой эры? И какое место в этой реальности займёт человек? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить на фестивале», — рассказал куратор «Просвета» Влад Александров.

Площадки, где состоятся события фестиваля, программа и список участников организаторы представят в октябре. Директор Агентства новых технологий Марина Илюхина отметила, что в этом году команда готовит не просто привлекательные инсталляции, но и образовательную программу, которая позволит авторам погрузиться в региональные контексты и смыслы с помощью медиатехнологий.

Первый фестиваль света «Просвет» прошёл в Перми осенью 2019 года и собрал свыше 25 тыс. зрителей, на следующий год он состоялся в декабре. На протяжении двух лет его участниками становились ведущие российские художники и студии, локациями были фасад Театра оперы и балета, цеха социокультурного пространства «Завод Шпагина», Кунгурская пещера, цирк, планетарий и телебашня. В этом году авторы проекта планируют представить новые интересные пространства.





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