Максим Артамонов В Сети появилось видео убийства пермского бизнесмена Александра Лукова Подозреваемый объявлен в розыск Поделиться Твитнуть

Опубликована видеозапись с кадрами убийства пермского предпринимателя Александра Лукова. Видео обнародовало издание «КП-Пермь».

На кадрах видно, как предприниматель выходит из синего автомобиля Porsche рядом со своим баром на ул. Первомайской в Орджоникидзевском районе Перми и заходит внутрь заведения. Вслед за ним в бар входит мужчина в серой куртке и капюшоне. После этого Александр Луков выбегает на улицу и падает на землю. Потом появляется незнакомец и проходит мимо упавшего бизнесмена.

Напомним, вечером 5 октября стало известно, что бизнесмен Александр Луков приехал к бару на ул. Первомайской, владельцем которого он был. После того как он вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб на месте. После этого региональный следком возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

Также следком по региону объявил в розыск предполагаемого убийцу бизнесмена, опубликовав его ориентировки и фото.

Александр Луков был учредителем двух организаций: ООО «Аспект-Профит» (основной вид деятельности — добыча нефти и попутного газа) и ООО «Лодочка» (основной вид деятельности — торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах). Луков также был руководителем ООО «Лодочка».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.