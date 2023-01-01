Максим Артамонов
В Перми объявлен в розыск предполагаемый убийца Александра Лукова
Следователи рассказали о его приметах и опубликовали фото
Следком по региону объявил в розыск подозреваемого в убийстве предпринимателя Александра Лукова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации СК, рост мужчины 170-173 см, он среднего телосложения, был одет в куртку серого цвета с капюшоном, бейсболку бежевого цвета, джинсы синего цвета, перчатки серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе у мужчины была сумка чёрно-синего цвета.
Всех, кто располагает любыми сведениями о разыскиваемом, СК просит обращаться по телефонам в городе Перми: 102 или 249-54-55.
Напомним, вечером 5 октября стало известно, что бизнесмен Александр Луков приехал к бару на ул. Первомайской, владельцем которого он был. После того как он вышел из машины, раздались выстрелы. Неизвестный несколько раз выстрелил в Лукова из пистолета. Бизнесмен погиб на месте. После этого региональный следком возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).
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