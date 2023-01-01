В администрации Перми сократили 200 ставок Оптимизация горадминистрации проводится по поручению губернатора Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В мэрии Перми прошло сокращении 200 ставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации. Отмечается, что сокращения идут не только в мэрии, но и в администрациях районов. Старт процесса оптимизации подтвердили в пресс-службе пермской мэрии.

Ранее сообщалось, что к концу года общее количество сокращённых ставок может достичь 500 единиц.

Провести сокращение числа чиновников в мэрии поручил новому градоначальнику Эдуарду Соснину губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По мнению главы региона, после перераспределения полномочий мэрии на уровень края администрации города не понадобится столько чиновников, как раньше. Однако масштабы сокращения не указывались.

Закон о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования был принят законодательным органом в конце сентября. Новые функции региональные власти получат с 1 января 2024 года.

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