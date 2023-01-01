Алёна Бронникова Передачу части полномочий мэрии краю депутаты Прикамья поддержали во втором чтении Всего одобрено семь пунктов Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Законопроект о перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Прикамья был поддержан на втором чтении краевым парламентом на заседании 21 сентября.

«Данный законопроект рассматривался достаточно долго, мы проводили нулевые чтения, затем проходили первые чтения. Значительно изменились объём и набор полномочий, из 16 полномочий в конечном счёте остаются только семь. Из четырёх отраслевых блоков — только два», — сообщил во время доклада председатель комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры Павел Черепанов.

Он добавил, что все вопросы по данному проекту были урегулированы на нулевых чтениях и комитетах. Документ был одобрен.

Напомним, в конце мая стало известно, что глава Прикамья инициировал перераспределение полномочий между администрацией Перми и Пермским краем. Предлагалось перераспределить полномочия в сферах земельных отношений, образования, торговли и рекламы и инфраструктуры на неограниченный срок. В августе аппарат Заксобрания и прокуратура подготовили предложения по изменению законопроекта. Депутаты поддержали документ в первом чтении на августовском заседании.





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