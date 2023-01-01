Максим Артамонов Губернатор Пермского края поручил главе Перми сократить часть чиновников мэрии С начала следующего года полномочия города в сфере ЖКХ и образования перейдут на региональный уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти поручили главе Перми Эдуарду Соснину сократить часть чиновников городской администрации и снизить бюджетную нагрузку. Об этом во время прямого эфира сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отметив, что задача на ближайшее время — «сформировать сильную команду».

«Нужно сформировать сильную команду. Я жду наведения порядка в кадровых вопросах, сокращения аппарата администрации Перми для снижения бюджетной нагрузки на это направление. С учётом перераспределения полномочий высвободившиеся средства можно будет направить не на зарплаты чиновникам, а на нужные горожанам дела: от благоустройства до ЖКХ», — пояснил губернатор.

О каком именно сокращении ставок идёт речь, Махонин не уточнил.

Отдельно Махонин высказался также о назначении бывшего министра экономического развития Прикамья Эдуарда Соснина новым мэром Перми.

«Мне хорошо знакомы его сильные и слабые стороны, поэтому для меня нет сюрпризов с точки зрения взаимодействия. Правительство края будет помогать городской команде, это тоже наша зона ответственности», — сказал глава Пермского края.

Заявление губернатора о сокращении штата чиновников городской администрации было сделано на фоне принятия закона о перераспределении полномочий в сфере коммунального хозяйства и образования. Этот законопроект приняли сегодня депутаты регионального парламента на пленарном заседании. С 1 января 2024 года он вступит в силу, и регион получит новые полномочия в этих сферах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.