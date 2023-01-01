Максим Артамонов В Пермском крае заживо сгорел подросток Он залез на цистерну на железной дороге и загорелся Поделиться Твитнуть

Вечером 4 октября в Октябрьском Пермского края произошёл несчастный случай с подростком, который забрался на цистерну, стоявшую на железной дороге, и загорелся. Об этом сообщает местный информационный портал ProCHAD.

О происшествии рассказал друг погибшего, с которым он учится в Октябрьском филиале колледжа. Он и позвонил в экстренные службы.

Как выяснилось позже, погибший мальчик был 2007 г.р., он приехал учиться в Октябрьский из Орды.

Во время происшествия его товарищ пытался потушить на нём одежду и сам едва остался жив, сообщает издание. Сотрудники РЖД обесточили контактную сеть, а затем спустили тело погибшего мальчика вниз.

За последние несколько месяцев в Октябрьском произошло уже два резонансных происшествия с участием несовершеннолетних. Так, в ночь на 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджёг свою подругу. Она получила около 90% ожогов тела, а спустя 10 дней скончалась в больнице Перми. Похороны прошли на сельском кладбище 20 июля. Подростка арестовали и будут судить. После широкого общественного резонанса глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать расследование уголовного дела федеральным следователям.

Кроме того, 25 августа в селе Ишимово Октябрьского округа подростки избили 14-летнюю девочку. Издевательства они снимали на видео. По факту избиения следователи возбудили уголовное дело.

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